Cade in mare elicottero della Marina: muore un membro dell'equipaggio catanese

E' morto uno dei cinque membri dell'equipaggio a bordo dell'elicottero Sh 212 di Nave Borsini, del dispositivo Mare Sicuro in Mediterraneo centrale, caduto in mare nella tarda serata di ieri.

A perdere la vita è stato il Capo di 1° Classe Andrea Fazio, esperto e apprezzato operatore di volo del 2° Gruppo elicotteri di stanza a Catania "con una solida preparazione professionale e un vasta esperienza sugli elicotteri della Marina Militare".

"Quattro di loro - fa sapere in una nota la Marina Militare - sono in buone condizioni mentre lo specialista di volo, C°1^ cl. Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione. I famigliari del militare effettivo presso il II Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale. Altre unità della Marina Militare sono accorse in assistenza a Nave Borsini nella zona dell'ammaraggio".

L'incidente

L'elicottero è caduto in mare a breve distanza da nave Borsini in fase di appontaggio notturno a termine di una missione addestrativa programmata, in assetto "Night Vision Googles". Appena ammarato l'elicottero si sarebbe rovesciato su un fianco. I due piloti e due operatori della BMSM sono riusciti ad uscire dall'elicottero mentre il Capo di 1° Classe Andrea Fazio è stato recuperato ancora dentro l'abitacolo dagli operatori subacquei di nave Borsini prontamente accorsi. Sul luogo dell'incidente sono convenute altre Unità della Marina Militare mentre Nave Borsini dirige per il porto di Augusta. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell'incidente.

Il cordoglio del ministro Pinotti

Il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, appresa la notizia del tragico incidente aereo, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del Sottufficiale. "Ai familiari del maresciallo Fazio va il mio sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa. Esprimo la mia solidarietà alla Marina Militare".

Il cordoglio del capo di stato maggiore della Marina

Il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, ha espresso vicinanza alla famiglia del Sottufficiale che ha perso la vita nell'incidente di volo occorso all'elicottero SH 212 di Nave Borsini impegnata nell'operazione Mare Sicuro. "A titolo mio personale e a nome di tutta la Marina esprimo alla famiglia il profondo cordoglio per la perdita del Capo di 1/a Classe Andrea Fazio, a cui unisco la solidarietà di tutta la Forza Armata ai colleghi delle componenti volo per la scomparsa del professionista e dell'amico". "Esprimo anche grande apprezzamento - ha aggiunto l'Ammiraglio di Squadra Girardelli - per la prontezza dei soccorsi e la capacità di intervento dell'equipaggio di Nave Borsini e delle altre unità intervenute sul luogo dell'incidente".