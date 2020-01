Cade in casa, uomo obeso soccorso dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Scordia per soccorrere un uomo che, caduto in casa, non riusciva ad alzarsi da terra perché obeso.

Il fatto è avvenuto in via Vespri, dove, vivendo solo, il malcapitato non rispondeva alle ripetute chiamate. Allertati i vigili del fuoco, sono intervenuti aprendo la porta dell’appartamento, in presenza dei sanitari del 118.

L’uomo, trovato riverso sul pavimento, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale con qualche difficoltà, causata dal peso e dalle dimensioni.