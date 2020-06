Cade in mare da un peschereccio, uomo salvato al porto

Tragedia sfiorata ieri sera al porto di Catania, dove un uomo è stato soccorso dopo essere precipitato in mare da un peschereccio. Gli uomini della guardia costiera sono intervenuti dopo la segnalazione da parte della società incaricata della vigilanza portuale sulla presenza di una persona in acqua che chiedeva aiuto. Immediatamente è stata attivata la catena dei soccorsi e sul posto sono giunte una squadra da terra e una motovedetta della capitaneria di porto, un gommone dei vigili del fuoco e un mezzo nautico dei piloti del porto. Alcuni testimoni hanno riferito ai soccorritori che l'uomo era caduto in mare da un peschereccio ormeggiato a bordo del quale si trovava da solo. Alle 21.20 la motovedetta ha raggiunto il malcapitato che è stato tratto in salvo. L'uomo, in evidente stato di ipotermia ma ancora cosciente, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Garibaldi per sospetto abuso di alcol.

