Caditoie danneggiate nei pressi del viale Rapisardi

Consapevoli ormai che la bella stagione è alla spalle e che, al contrario, comincia il periodo delle piogge, il presidente del comitato Romolo Murri Vincenzo Parisi chiede all'amministrazione comunale di intervenire sul sistema per il deflusso di acque piovane e sul manto stradale in molte vie situate nei pressi del viale Mario Rapisardi. Nel corso di uno dei tanti sopralluoghi effettuati dal comitato, il componente Rosario Rinaldi ha raccolto le segnalazioni dei cittadini che lamentano problemi e disservizi in via Sapri, via Maroncelli, via Agira e via Selvosa. In quest'ultima strada, in particolare, si concentrano le richieste maggiori di intervento. "Qui occorre potenziare la segnaletica orizzontale e verticale che, in alcuni punti, è quasi del tutto inesistente. A questo bisogna aggiungere le caditoie danneggiate e rumorose. Ogni giorno in via Selvosa transitano migliaia di macchine ed i residenti sono stanchi di sopportare il continuo rumore delle grate. Chiusini che dovrebbero essere saldati all’intelaiatura metallica oppure sostituiti con nuovi materiali. Altro intervento riguarda la realizzazione dei marciapiedi in gran parte di via Selvosa. Una mancanza che costringe i pedoni a camminare ai bordi delle carreggiate. Nel quartiere la strada è nota a tutti e, nonostante la sua pericolosità, è sempre molto trafficata perché resta comunque uno dei percorsi più brevi per raggiungere piazza Risorgimento dal viale Mario Rapisardi", si legge nella nota del comitato.