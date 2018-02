Cake Star arriva a Catania, in sfida tre pasticcerie: Quaranta, C&G e Privitera

Sarà interamente dedicata a Catania la puntata di questa sera di "Cake Star - Pasticcerie in sfida" in onda su Real Time alle ore 21.10. Il programma gira l’Italia alla ricerca delle migliori pasticcerie: i due conduttori, Damiano Carrara e Katia Follesa, accompagnano i partecipanti che, a turno, visitano gli uni le pasticcerie degli altri. In gara, questa sera le pasticcerie Quaranta, C&G e Privitera.

Mentre Katia si dedica alla parte golosa ed estetica, Damiano controlla scrupolosamente anche il dietro le quinte, cioè ciò che accade nei laboratori. Dalla vetrina, agli interni, passando attraverso il cabaret delle paste, i concorrenti scelgono cosa assaggiare e dicono la loro su ciò che vedono. Alla fine attribuiscono i voti, sottoforma di stelline, ma il loro giudizio può essere ribaltato o confermato da quello di Damiano, che vale di più.

I pasticceri si sfideranno sulla location, sul cabaret delle paste e sul "pezzo forte", ovvero il cavallo di battaglia di ogni pasticceria. Per ogni categoria i pasticceri riceveranno dai giudici e dagli altri concorrenti un voto da 0 A 5 5 stelle. Solo due dei pasticceri che avranno ricevuto il giudizio più alto accederanno al duello finale e si batteranno in uno storico palazzo della città. Il vincitore si aggiudicherà il trofeo di Cake Star, il titolo di migliore pasticceria della città e un premio in denaro da 2 mila euro da investire nel proprio locale. Le precedenti puntate hanno avuto come protagoniste le città di Torino, Lucca e Bari.