Aggredirono 'rivali' lucani, 5 daspo a tifosi del Catania

Cinque provvedimenti di Daspo per tre anni sono stati emessi dal Questore di Messina Mario Finocchiaro nei confronti di altrettanti tifosi del Catania Calcio che il 30 aprile scorso stavano andando a Matera per assistere all'incontro di calcio Matera - Catania. Aggredirono, nell'area di imbarco della Caronte & Tourist di Messina, alcuni componenti di tifoserie rivali in attesa di imbarcarsi per Villa San Giovanni.

Durante l'aggressione, portata a termine con cinture e aste di bandiera, fu acceso un fumogeno e fu danneggiata un'autovettura i cui occupanti riportarono lievi ferite. Il divieto è esteso anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto dunque strade, vie e piazze che rientrano in un raggio di 300 metri dall'impianto sportivo e alle stazioni ferroviarie, metropolitane, terminal bus, autogrill e imbarcaderi