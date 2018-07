Calcio, il sindaco Pogliese lunedì riceve in Municipio il Catania

Lunedì 23 luglio, alle ore 11.30, nel salone Bellini, a Palazzo degli Elefanti, il Sindaco Salvo Pogliese riceverà dirigenti, tecnici e calciatori della prima squadra rossazzurra del Calcio Catania 1946 SPA che sarà ufficialmente presentata ai giornalisti in vista della stagione agonistica 2018-2019.

Nel frattempo a Torre del Grifo si lavora e si spera, in attesa che il Catania possa essere ripescato in serie B. I posti vuoti infatti al momento sono tre e cinque le possibili "candidate": Novara, autrice del ricorso, Catania, Siena, Ternana, Pro Vercelli e l'Entella.

Prossimo appuntamento sul campo del Massimino il 29 luglio in Coppa Italia contro il Como, la prima sfida in panchina come neo allenatore di Sottil.