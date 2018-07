Calcio, Pogliese: "La Figc ammetta il Catania in serie B"

"La Federazione Italiana Gioco Calcio prenda atto delle norme esistenti e ammetta il Club Calcio Catania nel campionato di serie B, categoria che per i requisiti posseduti gli spetta di diritto. Pretendiamo che vengano rispettate le regole per i ripescaggi e nessuno ipotizzi interpretazioni diverse: questo club e questa città hanno già pagato in passato l'applicazione distorta di norme federali. Oggi noi abbiamo un diritto a essere ammessi nel campionato di serie B: saremo vigili e al fianco della società Calcio Catania per avere riconosciuto quanto ci compete per storia, tradizione e seguito popolare". E' quanto dichiarato dal sindaco di Catania Salvo Pogliese in merito alla notizia di un possibile ripescaggio in serie B del Calcio Catania.

E' stato, infatti, accolto il ricorso del Novara. La squadra piemontese era tra quelle penalizzate nelle passate stagioni per irregolarità amministrative e in virtù di questo non rientrava tra le squadre ripescabili. L'esito del ricorso cambia però lo scenario e ora anche il Catania inizia concretamente a sperare