L'Etna inserita nelle illustrazioni del calendario dei carabinieri

E' stato presentato nel comando provinciale di Catania, il calendario 2019 dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato per la prima volta nel 1928, con un’unica interruzione dovuta al secondo conflitto mondiale. E' diventato un vero e proprio oggetto di culto, con una tiratura che ormai da molti anni sfiora il milione e mezzo di copie.

L’edizione 2019, presentata dal comandante provinciale Raffaele Covetti e da Piercarmine Sica, comandante nulceo operativo, è incentrata sul tema dei siti Unesco italiani, in vista della ricorrenza dei 40 anni dall’inserimento del primo sito nel Patrimonio mondiale dell’umanità e, parallelamente, dei 50 anni dall’avvento dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Non a caso, tra le pagine spicca anche l'Etna, insieme a molte altre bellezze naturali e culturali della Sicilia. L’agenda, al quarantesimo anno di pubblicazione, è stata pensata sul tema “I Carabinieri nella letteratura italiana”.