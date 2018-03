Caltagirone, spaccia droga in un giardino pubblico: nigeriano arrestato

Un nigeriano, O.O di 19 anni, è stato arrestato dai poliziotti di Caltagirone per spaccio di droga. Gli agenti hanno sorpreso, in via Minosse, un uomo che fumava marijuana, riferendo di averla comprata poco prima da una persona di colore che si trovava all'interno di un giardino pubblico.

I poliziotti, dopo aver denunciato l'uomo per uso personale di droga, hanno rintracciato lo spacciatore che aveva con sè altri 5 grammi di marijuana. La stessa sostanza è stata ritrovata anche nella comunità dove il giovane nigeriano era ospitato.