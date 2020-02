Caltagirone, cinque auto a fuoco: indagano i carabinieri

Due incendi in due punti diversi che hanno danneggiato cinque auto nel centro storico di Caltagirone. E' successo tra domenica e lunedì e il sospetto, molto forte, è che si sia trattato di episodi dolosi. Stanno indagando i carabinieri sull'accaduto. I due roghi si sarebbero sviluppato a poche ore uno dall'altro, danneggiando prima tre auto intorno alle 3 di notte e poi, qualche ora dopo, altre due vetture. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Gli inquirenti non escludono nessuna pista, dal racket all'intimidazione passando per un piromane che avrebbe appiccato il fuoco giusto per spargere terrore in città.