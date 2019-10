Caltagirone, consegnati i lavori per il nuovo reparto di oncologia

Il manager dell’Asp di Catania, dott. Maurizio Lanza, alla presenza del sindaco di Caltagirone, on. avv. Gino Ioppolo, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell’Azienda, dott. Giuseppe Di Bella e dr. Antonino Rapisarda, ha consegnato oggi, all’impresa aggiudicataria, i lavori per la realizzazione del nuovo reparto di Oncologia dell’Ospedale “Gravina”.

La consegna dei lavori si colloca a margine del briefing che il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale convoca periodicamente per verificare lo stato di attività del Presidio. All’incontro di oggi erano inoltre presenti: i direttori dei Dipartimenti di Chirurgia (dr. Giuseppe Reina) e Materno-Infantile (dr. Angelo Tarascio); il direttore medico e il direttore amministrativo del Presidio, dr.ssa Giovanna Pellegrino e dott. Antonio Falciglia; il direttore dell’UOC Coordinamento Staff, dr. Vito Litrico; la responsabile del Controllo di gestione, dott.ssa Laura Salerno; il direttore dell’UOC Risorse Umane, dott. Santo Messina; il direttore dell’Ufficio Tecnico, ing. Francesco Alparone; i rappresentanti locali e provinciali dei sindacati. «L’Ospedale funziona e produce servizi di altissimo livello - ha detto il dott. Lanza -,. Vogliamo sostenere ancora la crescita dei servizi sanitari erogati con il reclutamento di nuove risorse professionali e l’acquisizione di ulteriori risorse tecnologiche, anche provvedendo all’aggiornamento della dotazione strumentale. La consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo reparto di Oncologia testimonia la grande attenzione per il territorio, per i bisogni dell’utenza e per il lavoro svolto in questi anni dagli operatori». Aprendo il briefing, la Direzione strategica ha consegnato un encomio, al direttore dell’UOC di Pediatria, dr. Roberto Giugno, per la competenza, la professionalità e i profili assistenziali assicurati dai medici e dagli operatori del reparto, nel corso del ricovero di un bimbo di 2 anni, affetto da sindrome di Kawasaki, guarito da tale patologia grazie alla tempestiva diagnosi formulata dall’equipe medica della Pediatria. Il dr. Rapisarda, che ha consegnato l’encomio, si è complimentato con i medici e gli operatori dell’UOC di Pediatria e con il personale tutto del “Gravina”. Dai dati gestionali emerge un quadro soddisfacente dell’attività erogata dal Presidio, in linea con le previsioni degli obiettivi regionali. In particolare il dott. Lanza ha evidenziato i buoni indici del Pronto Soccorso. In merito alla programmazione del fabbisogno di personale il manager si è soffermato sui concorsi banditi per complessivi 235 posti di dirigente medico, per 21 discipline; e sui concorsi per primario di 25 Unità Operative, 11 delle quali per l’Ospedale “Gravina”. Il dr. Di Bella ha assicurato che le procedure saranno condotte celermente e in trasparenza per rispondere alle esigenze dei servizi. Entro il mese di dicembre saranno anche assunti 120 infermieri, utilizzando la graduatoria di bacino dell’AO “Cannizzaro” di Catania, capofila. Inoltre, è stata bandita una procedura mobilità/concorso per 148 infermieri e 95 operatori socio sanitari. Per quanto attiene agli acquisti per il “Gravina”, dal 18 dicembre 2018 a oggi, sono stati acquisite attrezzature per 478.900,00 euro. Mentre sono 11.092.376,00 euro le risorse economiche investite per i lavori pubblici in corso nel Presidio.

Consegna lavori Oncologia

La consegna dei lavori per la realizzazione del nuovo reparto di Oncologia si colloca in questa cornice e nel più ampio piano di ammodernamento delle strutture sanitarie voluto dall’assessore regionale alla salute, avv. Ruggero Razza. Gli interventi, divisi in due lotti, riguardano la ristrutturazione e messa a norma del terzo piano ala (grande e piccola) ovest dell’Ospedale “Gravina”, per circa 1000 mq. Il nuovo reparto di Oncologia non solo risponderà a tutti i requisiti di legge, ma sarà anche in grado di fornire un ambiente a misura di paziente con alti standard assistenziali e comfort alberghieri. Sono presenti undici stanze per le degenze, dieci singole ed una doppia per il day hospital, per un totale di 12 posti letto e saranno tutte dotate di bagno in camera. Le stanze saranno dotate inoltre di frigorifero e divano per il riposo dell’accompagnatore, oltre a tutta una serie di accorgimenti per garantire il massimo comfort per il paziente e l’accompagnatore. La durata prevista degli interventi necessari ad ammodernare il reparto (nel primo lotto) sarà di 7 mesi. L’investimento è di 1.280.000,00 euro, finanziato con fondi d’avanzo d’amministrazione. Al termine dei lavori per il primo lotto, verranno avviati quelli per il secondo lotto, per un importo stimato di 600.000,00 euro, che completeranno il reparto con gli ultimi ambulatori, le aree comuni, soggiorno, e locali tecnici per il personale, in modo da avere un reparto completo, competitivo ed in grado di mantenere un alto livello di efficienza anche negli anni a venire. Il progetto dei lavori è stato interamente curato dall’Ufficio Tecnico dell’Asp di Catania (progettista l’arch. Carlo Musumeci; il RUP è l’ing. Alparone), in sinergia con la Direzione medica di Presidio, diretta dalla dr.ssa Pellegrino, e il direttore dell’UOC di Oncologia, dr. Carmelo Giannitto Giorgio.