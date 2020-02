Caltagirone, crolla una palazzina: due persone travolte

Paura a Caltagirone: crolla una palazzina, nel centro storico in via Lesina 17, e travolge due persone che si trovavano poco distante in un terrazzino. Pare che l'immobile non fosse abitato e in disuso da tempo. Si tratta di un vecchio edificio in muratura a due piani: il primo era disabitato e non ci sono segnalazioni di persone non rintracciabili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale dI Catania e del distaccamento di Caltagirone, che hanno recuperato i due cittadini coinvolti e che sono rimasti bloccati su un ballatoio. Non sono in pericolo di vita e hanno riportato delle escoriazioni. Presenti le forze dell'ordine e i sanitari del 118. Da appurare le cause del crollo.

Si sta procedendo, comunque, ad effettuare tutte le verifiche necessarie per escludere la presenza di persone rimaste coinvolte nel crollo.

