Caltagirone,vende droga a un minorenne: arrestato albanese

Un albanese di 26 anni, Valter Hoxha, è stato arrestato dai carabinieri a Caltagirone perché sorpreso a vendere marijuana ad un minorenne all'angolo tra piazza Umberto e via Volta Libertini. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi della sostanza stupefacente e di 70 euro in banconote di piccolo taglio.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del processo. Il minorenne è stato segnalato alla Prefettura.