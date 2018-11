Caltagirone, evade dai domiciliari e importuna i clienti di un supermercato

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone hanno arrestato il 19enne nigeriano Augostin Okukpon, resosi responsabile di evasione. Arrestato il 22 novembre scorso, poiché in concorso con un connazionale nascondeva in casa della droga ai fini di spaccio, ieri sera è evaso dal proprio domicilio per recarsi dinanzi il supermercato di via Alberghina dove importunava i clienti pretendendo del denaro. Sul posto, grazie ad una telefonata pervenuta al 112, è intervenuto l’equipaggio di una gazzella che lo ha bloccato ed ammanettato. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.