Evade dai domiciliari e si nasconde in un casolare: arrestati due complici

Dario Belcuore, 33 anni è stato arrestato per evasione dai carabinieri di Caltagirone, insieme al 64nne Antonino Cannizzo e a un 35enne, entrambi di Caltagirone, per favoreggiamento personale. Denunciate per lo stesso reato anche due donne.

I militari del nucleo operativo cercavano Belcuore dal 5 gennaio scorso, giorno in cui è evaso dai domiciliari, rendendosi irreperibile. Grazie alle indagini però è stato individuato e bloccato in un casolare in contrada Maddalena, luogo in cui si trovava in compagnia del proprietario del casolare, il 64enne, del 35enne e delle due donne, una la madre e l’altra la sorella di Cannizzo.

Il 33enne calatino è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone, relegati ai domiciliari i due complici.