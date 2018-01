Minaccia l'ex compagna e la famiglia: arrestato 32enne

Arrestato 32enne acese, in in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale calatino. L'uomo, non ha mai accettato la fine della relazione con la donna dalla quale aveva avuto un figlio e, per questa ragione, ha preso di mira l'ex compagna, una 27enne di Caltagirone e la sua famiglia. Diverse volte il 32enne ha danneggiato le auto delle vittime e minacciato con un coltello, prima la sorella, poi la madre della vittima ed infine la stessa ex, più volte oggetto di minacce telefoniche.

Grazie alle denunce delle vittime, i militari hanno potuto raccogliere le prove a a carico del persecutore che è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.