Caltagirone, minorenne beccato mentre ruba uno scooter

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone, con l'aiuto di un agente della polizia, hanno arrestato un 15enne del posto, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato in concorso. È accaduto la scorsa notte in via Ottorino Respighi dove il giovanissimo ladro, aiutato da un complice, stava forzando il bloccasterzo di un Piaggio Scarabeo ivi regolarmente parcheggiato.

Grazie alla telefonata formulata al 112 da un cittadino, sul posto è giunto l’equipaggio di una gazzella che ha immediatamente individuato e bloccato il minore, mentre il complice riusciva a fuggire. Malvivente inchiodato tramite l’analisi delle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza attivo in zona, nonché dalle testimonianze acquisite sul luogo dai carabinieri. L’arrestato è stato associato al centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.