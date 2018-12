Caltagirone, si schianta contro un palo e muore: lascia moglie e 4 figli

Tragico incidente autonomo questa notte a Caltagirone. A perdere la vita il 52enne di Caltagirone Gianfranco Conte che, in tarda sera, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo in viale Europa. Inutili i soccorsi che, una volta arrivati, hanno constatato il decesso dell'uomo.

Diverse le ipotesi sulle cause del sinistro: tra queste anche quelle di un improvviso malore che avrebbero fatto sbandare l'auto per poi finire con un palo dell'illuminazione pubblica. L'uomo lascia una moglie e quattro figli. (In aggiornamento)