Cambio appalto vigilanza all'Asp, Filcams Ct: "Presto tavolo tecnico in Prefettura"

L’Asp di Catania è disponibile ad attivare un tavolo tecnico in Prefettura a Catania, per la nuova vertenza del cambio appalto vigilanza che di fatto ha tagliato fuori ben 8 lavoratori. La riunione servirà a trovare soluzioni che garantiscano il legittimo diritto all’occupazione per gli otto disoccupati nel rispetto delle norme contrattuali e legislative che regolamento i cambi appalti.

È questo l’esito della protesta di ieri mattina organizzata da Filcams Cgil, Fisascat CISL, Uiltucs Uil e UGL. La Filcams Cgil di Catania ritiene questa vertenza “lo spartiacque fra la violazione di norme con conseguenti errati e illegittimi comportamenti imprenditoriali e il rispetto rigoroso e imprescindibile dei contratti. È un principio assoluto su cui non intendiamo recedere a tutela di questi lavoratori e più in generale di tutti i lavoratori soggetti a continui cambi appalto”.