La Dusty presente a "CamBiovita" per spiegare il ciclo dei rifiuti

Dusty sarà presente all'edizione 2019 di CamBiovita - l'Expo del sano vivere - da domani, venerdì 26 aprile a domenica 28 al centro fieristico Le Ciminiere di Catania, per proseguire nel cammino intrapreso sull'importanza di sensibilizzare i catanesi nel fare correttamente la raccolta differenziata. Dalle 10 alle 20 , operatori qualificati Dusty, con il supporto e la collaborazione dei volontari dell'associazione Economia Circolare, spiegheranno a bambini e adulti il ciclo dei rifiuti, come fare la differenziata, come valorizzare il rifiuto trasformandolo in preziosa risorsa.