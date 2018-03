Camera ardente per i due vigili del fuoco morti nell'esplosione di via Garibaldi

Una folla composta e commossa di persone sta raggiungendo la camera ardente allestita presso la sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, per portare l'ultimo saluto a Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco deceduti nell'esplosione del 20 marzo scorso in via Garibaldi a Catania.

I funerali di Ambiamonte si svolgeranno domani mattina alle 11.30 nella Cattedrale di Catania. Le esequie di Grammatico domani alle 16 nel Santuario della Madonna di Trapani.

Le indagini

E' stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello di Neurochirurgia dell'ospedale Garibaldi di Catania il caposquadra dei vigili del fuoco Marcello Tavormina, 38 anni, rimasto ferito insieme con il collega Giuseppe Cannavò, di 36. Proseguono le indagini della magistratura per far luce sulla vicenda, in cui ha perso la vita anche il pensionato 75enne Giuseppe Longo. Il caposquadra è indagato ed è stato notificato in ospedale l'avviso di garanzia a suo carico.