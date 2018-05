Camion in fiamme, ancora traffico in tilt in tangenziale

Continuano le operazioni di messa in sicurezza dell'area e spegnimento del camion che, verso le 14 di oggi, ha preso fuoco nella tangenziale di Catania. Il mezzo pesante, bloccato sul ponte di San Paolo, prima dello svincolo per Gravina nella corsia in direzione San Gregorio, ha creato una forte congestione di traffico in tutta l'arteria stradale.

Sul posto, sin da subito, i vigili del fuoco di Catania che stanno sedando l'incendio e circoscrivendo la zona dell'incidente.