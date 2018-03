Lettori: "Sporcizia e puzza nei camion dei panini del Lungomare"

"Per noi ogninesi - scive un lettore -è ormai una costante. Questa è la situazione al lungomare di fronte all'Istituto tecnico Nautico. Due camion puzzolenti che sono fermi da anni. Ormai li vicino non puoi passarci piú per il fetore che c'è"