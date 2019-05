Smettere di fumare è più facile: su Amt via alla campagna informativa

Il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’università di Catania e la Lega Italiana Anti Fumo, hanno stretto una collaborazione con Amt per ridurre i danni legati alle sigarette.

I mezzi del trasporto pubblico urbano ospiteranno la campagna di comunicazione “Io (sono) Astuto”. Con un gioco di parole in dialetto siciliano, si invitano i fumatori a spegnere la sigaretta e a prendere la scelta più giusta per la propria salute.

I fumatori, se possessori di un abbonamento, possono prenotare una consulenza gratuita entro il primo luglio 2019 per smettere di fumare contattando direttamente gli specialisti del CoEhar al numero 347 8663658. Gli abbonati Amt, affetti da particolari patologie (come ipertensione arteriosa o diabete) possono partecipare gratuitamente a specifici programmi di ricerca, efficaci per uscire definitivamente dal tabagismo. Tutti i cittadini del comprensorio etneo possono contattare il Centro per la Prevenzione e Cura al Tabagismo del Policlinico per prenotare una prima visita e avere maggiori informazioni, teledfonand al numero 095 3781537.