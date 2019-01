La squadra di robotica dell'Archimede cerca sponsor

Un componente della squadra di robotica dell'istituto tecnico Archimede, ha contattato la redazione di CataniaToday chiedendo un aiuto per permettere ai ragazzi di partecipare ai campionati di regionali e nazionali che si terranno rispettivamente alla ST Microelectronics di Catania ed in provinciza di Firenze.

"La scuola ci ha finanziato il viaggio e l'acquisto dei componenti - spiega - e fino ad ora e ci ha permesso di utilizzare la sua attrezzatura professionale per realizzare il nostro robot da competizione. Siamo un po’ a corto di fondi e siamo alla ricerca di alcuni sponsor. Le spese da affrontare sono per i componenti di riserva, le divise e la spesa dell’hotel per i nazionali". E' stata aperta anche una raccolta fondi su Facebook per finanziare il progetto.