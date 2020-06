Erba alta in piazza Beppe Montana, per giocare a calcio serve la scerbatura

In piazza Beppe Montana si attende il completamento dei lavori di scerbatura per poter tornare a giocare a calcio. I ragazzi di via Ustica non possono ancora venire a "tirare due calci" al pallone perchè l'erba alta rende impraticabile il perimetro di gioco, nonostante la restante parte dell'area verde sia stata ripulita dalla Multiservizi.

"Il campetto- spiega il consigliere della IV Municipalità Giuseppe Ragusa - è stato ripulito alcuni mesi fa dal Movimento 5 Stelle. Alcuni attivisti si sono recati in zona, dopo aver programmato l'evento sul meetup di Catania. Lo spiazzale è stata in tempi recenti ripulito dalla Multiservizi, che ha però effettuato il solo scerbamento di alcune aree perimetrali, senza completare il lavoro. Tutto questo è avvenuto una decina di giorni fa e nonostante le sollecitazioni giunte in primo luogo dai residenti e poi da me, non si è arrivati ad una soluzione definitiva. Chiedo quindi al presidente della IV Municipalità Erio Buceti di intervenire prontamente per risolvere questa problematica". Con l'arrivo della stagione estiva, la presenza di erba alta è rischiosa anche per i condomini di via Ustica. Inoltre, i ragazzi della zona potrebbero utilizzarlo per allenarsi vicino casa, senza doversi allontanare dal quartiere.