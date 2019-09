Viagrande, è di nuovo agibile il campo sportivo

“E’ stata rinnovata la piena agibilità dell’impianto sportivo Francesco Russo”. Ne dà notizia il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. L’agibilità è stata rilasciata, all'unanimità, dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. “La Commissione – prosegue Leonardi - ha rinnovato l’agibilità per 1900 spettatori nelle ore diurne. È un risultato che premia l’attenzione dell’amministrazione comunale, con in testa l’assessore al ramo e vicesindaco Licciardello, ben collaborata dagli uffici”. Nel corso dell’amministrazione Leonardi il campo ha sempre ottenuto la piena agibilità.

“La certificazione era scaduta circa 15 giorni addietro – prosegue il sindaco - ed è stata prontamente rinnovata dalla competente commissione. La certificazione consentirà di continuare ad usufruire in pieno della struttura, dal campo di gioco alle capienti tribune”. La Commissione si è riunita nella sede dell’ufficio tecnico comunale e dopo le analisi documentali ha compiuto un sopralluogo nella struttura al termine del quale ne è stata attestata la piena agibilità. Dotato di un campo di calcio in terra battuta, di un’ampia tribuna centrale (per un terzo coperta) e di un anello, in asfalto, la struttura è punto di riferimento per varie associazioni sportive ed in modo particolare per le squadre di calcio con lo Sporting Viagrande (che milita in Promozione) e con il con l’ Asd Viagrande calcio a 5, che da quest'anno, parteciperà a due campionati di calcio a 11 con squadre giovanili.