Ruba carburante da un'auto parcheggiata: 36enne in manette

Il 36enne Francesco Bandieramonte di Catania è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale per furto aggravato. La notte scorsa una gazzella di pattuglia nella zona di Canalicchio ha sorpreso il ladro in via Domenico Sanfilippo ad strarre carburante da una Toyota Land Cruiser parcheggiata.

Il combustibile è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario mentre l’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato ai domiciliari.