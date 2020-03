Cancellazione volo Ryanair, l'associazione Codici: "Segnaleremo a Enac e Agcm la compagnia aerea"

Il segretario regionale dell'associazione dei consumatori Codici è intervenuto sulla notizia relativa a diversi passeggeri rimasti in Marocco a causa dell'annullamento del volo da Marrakech a Catania da parte di Ryanair. “La compagnia aerea - spiega Zammataro - ha cancellato senza preavviso il volo a causa del Coronavirus lasciando senza assistenza e calpestando i diritti di diverse famiglie catanesi rimaste in Marocco. Una situazione assurda che viola i più elementari diritti dei passeggeri che dovrebbero avere la possibilità tra scegliere un rimborso o una riprotezione su un altro volo”. “Purtroppo, in questa fase emergenziale, si sta assistendo a un comportamento ostruzionistico da parte di alcune compagnie aeree. I diritti dei passeggeri devono essere rispettati e chi non lo fa sarà segnalato a Enac e Agcm, così come il caso accaduto in Marocco. E' utile ricordare ai cittadini che nel caso in cui i viaggiatori abbiano acquistato biglietti di andata e ritorno con compagnie diverse e sia stata cancellata solo una delle due tratte, anche quella che resta attiva dovrà essere annullata con diritto al rimborso o alla riprotezione e con la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile”, ha aggiunto Zammataro. “Restiamo a disposizione dei consumatori che vogliano segnalarci all'indirizzo mail segreteria.sicilia@codici.org il mancato rispetto dei loro diritti da parte delle compagnie aeree”, ha concluso il segretario regionale.