Getta candeggina alla fidanzata dopo averla schiaffeggiata: arrestato

Un fidanzato particolarmente violento, il 31enne Pacetto S., è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito la propria compagna in piazza Federico di Svevia. Gli agenti sono intervenuti dopo che l'uomo l'aveva insultata, colpita con uno schiaffo e gettato addosso un secchio d'acqua con candeggina. Come se non bastasse, ha aggredito anche i poliziotti, minacciandoli e danneggiando l'auto di servizio con un calcio che ha colpito la portiera posteriore sinistra. E' stato arrestato e si trova ora a piazza Lanza.