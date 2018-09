Cane infilzato su una ringhiera a San Giovanni La Punta

Un cane è rimasto infilzato alla ringhiera di una recinzione di San Giovanni La Punta e per salvarlo i volontari dell'Enpa hanno dovuto affrontare una lunga trafila burocratica. I vigili del fuoco, intervenuti, non sono riusciti ad avvicinarsi perchè il povero animale si dimenava e rischiava di morire dilaniato. "Viene chiamata l’Enpa di Catania - si legge nella nota dell'associazione animalista - che immediatamente manda sul posto il suo personale, ma occorre il veterinario. L’Enpa prova a contattare un veterinario privato, nulla da fare nessuno risponde. Il personale sul luogo cerca disperatamente di rintracciare il veterinario reperibile dell’Asp, che non comunica la lista del personale reperibile. Alle 3 di notte si riesce a contattare il veterinario reperibile ed il cane viene trasportato, dal personale Enpa, all’Asp di Catania, dove riceve il primo soccorso, per poi essere trasferito presso una struttura convenzionata".