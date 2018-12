Cani antidroga trovano quasi due chili di "erba" durante l' addestramento

La squadra dell'unità cinofili della polizia, durante un ciclo addestrativo in via Capo Passero, ha trovato 1115 grammi di marijuana grazie ai cani Sky e Maui. Era divisa in 7 buste in cellophane trasparente. Continuando il ciclo addestrativo, sempre grazie al fiuto dei cani di polizia antidroga, gli agenti hanno trovato nei pressi del civico 27 della via Capo Passero, sotto un cumulo di terra, altre 6 buste in cellophane con 330 grammi di "erba" e un’altra busta contenente 23 involucri di carta stagnola con all’interno sostanza stupefacente dello stesso tipo del peso complessivo di 45 grammi. Si è preceduto al sequestro a carico di ignoti.