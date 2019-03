Una lettrice di CataniaToday riferisce di uno strano furto, subito ieri sera in piazza Carlo Alberto. Aveva lasciato il cane in auto per comprare una bottiglietta d'acqua ed in un attimo le è stato aperto lo sportello per portare via l'animale, un maschietto di circa un mese e mezzo. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare il numero 3442772515.