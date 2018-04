Il servizio di assistenza a cani e gatti randagi non è più attivo

Da domenica sera il Comune di Catania non garantisce più il servizio di soccorso e cura dei cani e dei gatti feriti. Un servizio che garantiva la cura degli animali che abitano la città di Catania.

"Da anni il servizio di cattura, cura e custodia dei cani e dei gatti randagi- denuncia Catania Bene Comune - viene gestito in maniera poco trasparente dall'amministrazione comunale. Gravi scandali hanno colpito associazioni e cooperative che si sono avvicendati. Da domenica, qualora ci si imbattesse in animali feriti, sarebbero i privati cittadini a doverli catturare, salvare e curare a proprie spese. Non sempre è possibile farlo visti i costi e l'impegno che tali azioni richiedono. È evidente che deve essere l'autorità pubblica a svolgere questo servizio di cura, una misura di civilità. Il 28 febbraio è scaduta la gara d'appalto per “le attività di cattura, la cura, la custodia, il mantenimento ed il trasporto dei cani randagi segnalati dagli uffici comunali competenti fino al giorno dell’affidamento o adozione, del decesso o della loro reimmissione nel territorio comunale di Catania”. Una gara d'appalto che sembrerebbe essere andata deserta più volte.