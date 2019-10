Cani poliziotto scovano 96 grammi di droga

Nel pomeriggio di ieri la polizia ha effettuato diversi controlli antidroga in via Capo Passero, ove esiste una nota piazza di spaccio. I cani poliziotto Sky e Maui hanno segnalato con insistenza agli agenti un garage, che è stato quindi sottoposto a controllo.



Al suo interno sono stati ritrovati diversi quantitativi di cocaina, suddivisa già in dosi, del peso complessivo di circa 22 grammi, marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, del peso complessivo di 74 grammi circa, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, una radiolina portatile, una macchina per il sottovuoto, la somma in contanti di 1053 euro e un quaderno con nomi, numeri e cifre. Dopo i rilievi della Polizia Scientifica, quanto rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti, in quanto non si è riusciti nell’immediatezza a risalire al proprietario del garage.