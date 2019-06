La Lidl dona 95 quintali di crocchette ai randagi catanesi

Partirà da Catania, lunedì 10 giugno, la consegna di 100 mila pasti per i cani e i gatti randagi dei rifugi italiani prevista dall’accordo tra la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, di cui è presidente l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, e la catena di supermercati Lidl. In questa prima tappa, l’insegna della grande distribuzione consegnerà 95 quintali di crocchette, destinate ai cani e gatti randagi della Sicilia. L’onorevole Brambilla illustrerà l’iniziativa “Insieme per i nostri amici meno fortunati” in una conferenza stampa convocata alle 12,15 a palazzo Biscari, in Via Museo Biscari 10-16. A seguire si sposterà al porto per l’arrivo dell’autotrasporto Lidl e la consegna dei bancali di cibo ai volontari di tutta la regione che sono stati individuati da Leidaa.