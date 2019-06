Ad Aci Sant'Antonio c'è un nuovo ufficio per la lotta al randagismo

Nel territorio santantonese il fenomeno del randagismo ha raggiunto dimensioni tali da non poter più essere gestito in maniera ordinaria. Vista la necessità di prevenire i rischi sanitari e di garantire la salvaguardia degli animali e dell’ambiente, il Sindaco Santo Caruso ha istituito l’ufficio "benessere animale e lotta al randagismo", in via Regina Margherita 15, sotto la responsabilità del comandante della polizia locale, Sebastiano Catalano. La municipale disporrà di un apposito lettore di microchip, per una corretta identificazione dell’animale e attivare, in seguito, segnalazione all’Asp per rintracciare il proprietario.