A Tremestieri etneo nascerà un centro per cani randagi

L’amministrazione comunale di Tremestieri etneo s’impegnerà a realizzare un “Oasi del cane randagio”. L’impegno dell’amministrazione comunale è arrivato a seguito di una mozione presentata dalla consigliera comunale di Tremestieri Etneo del Movimento 5 Stelle, Simona Pulvirenti.

La mozione, condivisa da tutto il consiglio comunale, impegna l’amministrazione “a ricercare terreni di proprietà comunale che non creino disturbo alla quiete pubblica, valutando anche beni confiscati alla mafia”. “Nel territorio del nostro comune il randagismo è un problema e la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’Ente”, afferma la consigliera Simona Pulvirenti. “Per questo ho chiesto all’amministrazione di impegnarsi a ricercare un terreno che possa essere utilizzato per far fronte a quella che rappresenta una vera e propria emergenza sociale”, aggiunge la consigliera del Movimento.