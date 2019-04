Canile “lager” abusivo scoperto dai carabinieri: gli animali vivevano tra escrementi e pane duro

Scene terribili quelle che si sono presentate dinanzi ai carabinieri di Zafferana Etnea che insieme, agli agenti della municipale e personale dell’Asp di Acireale, hanno scoperto un canile abusivo con 23 esemplari in pessime condizioni igieniche e sanitarie.

Gli uomini dell'arma hanno denunciato marito e moglie, rispettivamente di anni 63 e 60, poiché ritenuti responsabili di maltrattamenti ed abbandono di animali.

Grazie alla segnalazione di alcuni animalisti i militari hanno potuto individuare ed ispezionare un canile avviato e gestito senza alcuna autorizzazione in via Dagalone Carlino. I coniugi avevano messo i meticci in locali angusti (recinti, gabbie e garage) e venivano nutriri solo con solo pane duro e acqua, contenuta in recipienti sporchi ed infetti.

I cani vivevano in precarie condizioni igieniche e tra i loro stessi escrementi. Così, dopo essere stati provvisti di microchip, sono stati sottoposti a sequestro ed affidati alle cure di una associazione animalista del luogo, la Ugda onlus.