Chiuso un rivenditore di "cannabis light" ed articoli erotici

I carabinieri di Piazza Dante hanno denunciato un 39enne di origini tedesche, titolare di un negozio adibito a rivendita di cannabis light e sexy shop con sede in via Antonino di San Giuliano, a Catania. I militari hanno denunciato anche gli avventori trovati all’interno dell’esercizio commerciale, in particolare due cittadini extracomunitari di 21 e 23 anni, due catanesi di 26 e 28 anni ed interrotto l’attività in attesa del provvedimento di sospensione proposto alle autorità competenti. Nel corso del controllo, i militari hanno provveduto a sequestrare per i successivi accertamenti di laboratorio circa 430 grammi di marijuana, ritenuta non compatibile con quella di libera vendita.

