Cannizzaro, dalla Befana una calza per i bambini ricoverati

Una calza per ogni bambino ricoverato in Pediatria e per ogni bambino più fortunato che ha potuto partecipare alla festa: è stata generosa come sempre la Befana, protagonista anche quest’anno della giornata organizzata dal Cral, Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori. La vecchietta con la scopa ha dispensato sorrisi ai piccoli pazienti dell’unità operativa di Pediatria, accompagnata dal commissario straordinario Salvatore Giuffrida, dal direttore Antonella Di Stefano con personale del reparto, dal presidente del CRAL Franco Campisi e dal vice Matteo Sortino. La Befana ha poi concluso, con la distribuzione dei regali, il momento di festa nella sala convegni, dove nel corso della mattinata si erano succeduti i giochi e le animazioni curati dagli animatori di Surprise, con tanti colorati gonfiabili, e lo show di illusionismo del Mago Dimis.