Cannizzaro, dimessa 97enne operata al femore mentre era positiva al Covid-19

È stata dimessa questo pomeriggio dall’Ospedale Cannizzaro di Catania la 97enne operata per frattura di femore mentre era positiva al nuovo Coronavirus. La signora, dopo due tamponi negativi consecutivi, ha potuto lasciare il reparto di isolamento delle Malattie Infettive per fare rientro a casa, dove l’aspetterà un periodo di riabilitazione. Nel lasciare l’Ospedale, la donna ha avuto parole di riconoscenza per il personale che l’ha assistita in queste settimane.

E un ringraziamento per gli operatori ha voluto rivolgere il dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’Azienda Cannizzaro: "Eventi come questo sono motivo di soddisfazione e ripagano dell’impegno di quanti si spendono quotidianamente nell’emergenza epidemiologica, ma anche nelle altre emergenze che il nostro Ospedale non ha mai smesso di fronteggiare. Il rientro a casa di una paziente fragile, come la signora di 97 anni, è frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnate varie Unità Operative, dal Pronto Soccorso all’Ortopedia e Traumatologia, dall’Anestesia e Rianimazione alle Malattie Infettive. Ai loro direttori e a tutto il personale va un doveroso ringraziamento".