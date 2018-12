Cannizzaro, ricoverate in terapia intensiva le due ragazze catanesi ferite in Kenya

Sono state ricoverate nella tarda serata di ieri, venerdì 14 dicembre all’ospedale Cannizzaro di Catania le due ragazze catanesi rimaste ferite in un incidente in Kenya lo scorso 6 dicembre. Atterrate con volo privato protetto, assistite da medici anestesisti a bordo, all’aeroporto Fontanarossa di Catania, le due pazienti sono state immediatamente trasferite in ambulanza nel reparto di terapia Intensiva.

Ad attenderle, all’arrivo in ospedale, con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, c’erano tra gli altri il direttore generale facente funzioni dell’azienda cannizzaro Rosaria D’Ippolito, il direttore sanitario Salvatore Giuffrida e i responsabili delle unità operative interessate. Aggiornamenti sulle condizioni di salute delle ragazze saranno potranno essere forniti a circa 48 ore dal ricovero.