Concluso il progetto dei cantieri di servizio a Gravina

Sono 62 i gravinesi coinvolti nelle attività dei cantieri di servizio che per tre mesi sono stati impiegati in attività di pulizia e custodia dei parchi pubblici e del cimitero comunale. Il sindaco Massimiliano Giammusso, in occasione della fine del progetto finanziato dall'Assessorato regionale della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro della Regione, si è recato presso i luoghi di servizio per incontrare i lavoratori e portare il ringraziamento dell'Istituzione e della cittadinanza.

"Grazie a questa misura siamo riusciti a portare decoro e pulizia al Parco Borsellino, al Parco San Paolo, al Parco Fasano, al Parco Padre Pio e al Cimitero comunale – ha commentato il primo cittadino – desidero ringraziare tutti i concittadini che hanno svolto le attività con dedizione e impegno. In questi tre mesi i nostri spazi pubblici sono stati tenuti in ordine come non avveniva da tempo. La prossima fase sarà quella dei cantieri di lavoro – ha continuato il sindaco – che ci consentiranno, questa volta, di fare anche interventi strutturali e di manutenzione straordinaria nei Parchi e nelle aree-gioco".