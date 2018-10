Disoccupati al lavoro con i cantieri di servizio: ecco come fare

Scadono mercoledì 10 ottobre alle ore 12 i termini per presentare domanda per la selezione dei soggetti da utilizzare nei cantieri di servizio da istituire nel Comune di Catania. Il loro scopo è ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale.

Gli interessati, di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, disoccupati o inoccupati, devono presentare istanza di partecipazione sullo schema di domanda reperibile presso il sito web del Comune di Catania o presso la direzione risorse umane in piazza Gandolfo 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 13. I partecipanti alla selezione dovranno allegare alla domanda di partecipazione ai cantieri di servizoi, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. Le domande, secondo l’avviso di riapertura termini pubblicato lo scorso 1 ottobre, dovranno essere consegnate o pervenire a mezzo servizio postale entro il 10 ottobre.