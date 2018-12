Cantieri di servizio, pubblicate le graduatorie degli ammessi

Sono pubblicate sul sito internet del Comune di Catania, nella home page alla voce “avvisi”, le graduatorie provvisorie relative ai Cantieri di Servizi 2018 e l’elenco dei soggetti non ammessi. Le suddette graduatorie e l’elenco dei soggetti non ammessi, per ragioni di privacy, contengono solo le iniziali del cognome e del nome, oltre alla data di nascita, tramite i quali gli interessati potranno individuare la propria posizione. Le graduatorie complete dei dati potranno essere consultate presso il front office della direzione risorse umanedi piazza Gandolfo 3, dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 13 e il giovedì dalle 15,30 alle 17.

Gli interessati, nei dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, entro e non oltre le ore 12 del 21dicembre 2018, potranno presentare osservazioni o richieste di rettifica per eventuali errori materiali, indicando le proprie generalità complete e allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità, direttamente all’ufficio protocollo della direzione risorse umane di Piazza Gandolfo 3. Decorso tale termine ed effettuate le rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di correzioni pervenute, le graduatorie diverranno definitive. L’inserimento dei candidati collocati utilmente in graduatoria non comporta l’automatico avvio delle attività ai “Cantieri di Servizi”, poiché l’opportunità lavorativa è sottoposta all’approvazione dei progetti da parte dell’assessorato regionale alle Politiche Sociali e del Lavoro.