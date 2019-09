Capitaneria di porto, avviso chiusura uffici

In occasione della cerimonia militare di passaggio di consegne della Direzione Marittima di Catania, che si terrà il prossimo 4 Ottobre, si informa che gli uffici della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera non effettueranno il consueto orario di ricezione al pubblico, garantendo tuttavia i servizi di emergenza e soccorso in mare al numero blu 1530.