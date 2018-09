Porto, il sindaco Pogliese visita alla Capitaneria

Questa mattina il Sindaco di Catania Salvo Pogliese, ha reso visita al Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Contrammiraglio Gaetano Martinez. Si tratta della prima visita istituzionale che il nuovo Sindaco, da quando si è insediato al Palazzo degli Elefanti, effettua alla sede della Guardia costiera di Catania. Durante l’incontro il primo cittadino della città di Catania ha espresso un vivo ringraziamento per l’attività svolta dal personale della Guardia Costiera di Catania a beneficio e tutela della cittadinanza.

Nel corso del costruttivo confronto si è discusso delle principali tematiche di interesse generale, quali la salvaguardia della vita umana in mare, l’attività di vigilanza e controllo sul demanio marittimo e monitoraggio in materia di rifiuti, nonché l’attività in difesa dell’ambiente marino e costiero, sottolineando ad apprezzando, tra l’altro, la sinergia tra la Autorità Marittima e Portuale per il rilancio delle attività portuali. Al termine dell’incontro l’Ammiraglio ha donato all’ospite il tradizionale crest della Direzione Marittima di Catania.