Il capo della mobile Antonio Salvago lascia Catania, arriverà Basile

Cambio al vertice, nella squadra mobile catanese: il dottor Antonio Salvago va a dirigere una delle squadre mobili che può, attualmente, essere annoverarta tra le più impegnative d’Italia: quella di Napoli. E, nelle parole del questore Alberto Francini, i sensi di stima e di gratitudine per aver brillantemente diretto, per circa sei anni, la mobile di Catania, conseguendo importantissimi risultati in tema di operazioni contro la criminalità organizzata catanese, in ambiti nazionali e internazionali, e contro numerose e agguerrite organizzazioni criminali extracomunitarie.

“Il suo stile e la sua professionalità sono di dominio pubblico”, ricorda il Questore, che aggiunge che “il dipartimento della pubblica sicurezza, consapevole di avere nel dott. Salvago uno dei migliori investigatori a livello nazionale, ha voluto premiarlo per il suo impegno e destinarlo, di conseguenza, a quella che forse può essere attualmente considerata come la squadra Mobile più impegnativa d’Italia: quella di Napoli”. Complimentandosi con lui, il questore Francini ringrazia Antonio Salvago per tutto il lavoro profuso in questa provincia e per il prestigio che la sua azione ha portato a tutta la polizia, augurandogli sempre maggiori successi.

Dal prossimo 6 maggio, a capo della squadra mobile etnea arriverà il dirigente Marco Basile, di nuova assegnazione. Solo nei primi mesi del 2019, la mobile di Catania ha raggiunto il ragguardevole risultato di 331 arresti, tra i quali 13 latitanti, contandosi pure diverse e importanti operazioni di polizia giudiziaria, nei diversi ambiti della lotta alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti, del contrasto ai reati predatori e di sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani.